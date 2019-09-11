У северо-западных границ России обнаружили британский самолёт-разведчик

Самолёт радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании 10 сентября произвёл разведывательный полёт в районе северо-западных границ России. Об этом сообщил в "Твиттере" ресурс PlaneRadar.
Самолёт-разведчик Boeing RC-135W, бортовой номер ZZ666, днём пролетел над прибалтийскими границами с Псковской и Ленинградской областями.
Далее он направился к границе Калининградской области с Польшей и Белоруссией.
Напомним, что активность ВВС иностранных государств у границ РФ за последнее время значительно повысилась. Так, недавно СМИ сообщили о самолёте-разведчике, совершившем полёт у западных границ страны. Ранее американский беспилотник зафиксировали над территорией Крыма, ещё один самолёт США облетел границы Калининградской области.
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