У северо-западных границ России обнаружили британский самолёт-разведчик

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Фото © Flickr / Matt Varley

Самолёт радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании 10 сентября произвёл разведывательный полёт в районе северо-западных границ России. Об этом сообщил в "Твиттере" ресурс PlaneRadar.

Самолёт-разведчик Boeing RC-135W, бортовой номер ZZ666, днём пролетел над прибалтийскими границами с Псковской и Ленинградской областями.

Далее он направился к границе Калининградской области с Польшей и Белоруссией.

Напомним, что активность ВВС иностранных государств у границ РФ за последнее время значительно повысилась. Так, недавно СМИ сообщили о самолёте-разведчике, совершившем полёт у западных границ страны. Ранее американский беспилотник зафиксировали над территорией Крыма, ещё один самолёт США облетел границы Калининградской области.

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