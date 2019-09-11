Песков не подтвердил, что "шпион" Смоленков имел доступ к данным спецслужб

Однако в Кремле не отрицают, что человек с такой фамилией работал в президентской администрации и был уволен.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил информацию СМИ о том, что называемый шпионом США россиянин Олег Смоленков имел доступ к данным спецслужб. Ранее в Кремле заявили, что человек с таким именем действительно несколько лет назад работал в Администрации Президента РФ. Вот только его должность и служебный функционал доподлинно не известны.

— Имел ли доступ к данным спецслужб? Нет, это я подтвердить не могу, — заявил в ходе общения с журналистами Дмитрий Песков.

Он лишь добавил, что Смоленков не относился к категории высоких или высших должностных лиц.

Напомним, телеканал CNN узнал, что в 2017 году США якобы вывезли своего "ценного агента" из России, опасаясь его разоблачения. Ряд СМИ назвал даже предполагаемое имя "агента" — речь якобы может идти об Олеге Смоленкове, работавшем в Посольстве России в США и в аппарате Правительства России.

Минувшей ночью стало известно, что семья предполагаемого информатора Вашингтона Олега Смоленкова в спешке покинула свой дом в городе Стаффорд.