Знакомый семьи Заворотнюк рассказал, почему она прячется от публики

Знакомый супруга Анастасии Заворотнюк опроверг слухи, что актриса перестала появляться на публике из-за онкологического заболевания. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

— Она ещё не пришла в форму после родов. Актриса заметно прибавила в весе. И это её угнетает, — рассказал собеседник издания.

Также сообщается, что у Заворотнюк произошла ссора с мужем из-за слухов о её отношениях с другим мужчиной.

Напомним, ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что у Заворотнюк рак мозга. Впрочем, её агент заявил, что актриса не выступает в театре из-за оформления американского гражданства своим детям. Также у артистки были проблемы с выездом за границу из-за долгов. 2 сентября Лайфу стало известно, что судебные приставы отозвали иск, а сама артистка полностью погасила задолженность.