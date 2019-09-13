В Интерполе отказались комментировать запрос России по "шпиону" Смоленкову

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) отказалась давать комментарии по поводу запроса России о местонахождении экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова. Такой ответ дала пресс-служба ведомства на запрос корреспондента ТАСС.

В Интерполе заявили, что, даже если страна-участница делится с организацией информацией, то она остаётся в распоряжении этой страны.

— Поэтому Интерпол не даёт комментарии по поводу конкретных дел или отдельных лиц, за исключением особых обстоятельств и с разрешения соответствующей страны-участницы, — сказали в организации.

Напомним, в понедельник телекомпания CNN сообщила, что разведка США в 2017 году вывезла из России своего ценного агента, боясь его разоблачения. По предположению ряда СМИ, речь может идти об Олеге Смоленкове, работавшем в Посольстве России в США и в аппарате Правительства РФ. Несколько дней назад его семья спешно покинула свой дом в городе Стаффорд. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, что Смоленков имел доступ к данным спецслужб.