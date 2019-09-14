Врач объяснил, почему невозможно прооперировать Заворотнюк

При опухоли такой стадии хирургическое вмешательство практически не используется, вместо него применяют химиотерапию, лучевую и комбинированную терапию.

Сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Склифосовского нейрохирург Вячеслав Рак объяснил, почему невозможно провести операцию актрисе Анастасии Заворотнюк, которой диагностировали глиобластому — одну из самых агрессивных опухолей головного мозга.

По его словам, сложность такой опухоли заключается в том, что она прорастает через здоровые ткани головного мозга, из-за чего нельзя ограничить её размеры.

Как объяснил специалист, если рак развился до такой стадии, когда человек в коме, то провести операцию уже невозможно. При глиобластоме хирургическое вмешательство применяют редко, в основном используют химиотерапию, лучевую и комбинированную терапию.

По словам нейрохирурга, победить такую опухоль практически невозможно. Единственное, что можно сделать, — продлить жизнь человеку на срок до пяти лет.

Ранее звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи поставили актрисе диагноз "злокачественная опухоль мозга". На фоне тяжёлой болезни у неё диагностировали неполный паралич.