Надаль назвал Медведева лучшим теннисистом нового поколения

Такое заявление спортсмен сделал после матча с россиянином в финале US Open, который продолжался около пяти часов.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль отметил, что на данный момент Даниил Медведев является самым сильным теннисистом нового поколения, пишет Tennis World USA.

— На данный момент Медведев является лучшим теннисистом среди молодого поколения, но я не знаю, что произойдёт в будущем. Медведев находится на четвёртом месте мирового рейтинга, его летняя кампания вряд ли могла сложиться лучше, но есть много молодых парней. Тот, у кого будет возможность развиваться и совершенствоваться лучше всех, получит шанс бороться за самые высокие места в следующие несколько лет, — цитирует испанского спортсмена портал.

9 сентября Надаль и Медведев встретились в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Испанский теннисист выиграл у россиянина в пятичасовом матче.

Даниил Медведев, находящийся сейчас на четвёртом месте в рейтинге ATP, стал первым с 2015 года российским теннисистом, кто смог выйти в финал турнира "Большого шлема". В 2016 году молодой человек ещё даже не входил в топ-100, а уже сейчас о нём заговорили как о новой звезде российского большого тенниса.