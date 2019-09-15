В Кремле прокомментировали атаку на нефтяные заводы Саудовской Аравии

Атака дронов на нефтяные заводы Саудовской Аравии является тревожным событием для нефтяного рынка. Об этом "Ведомостям" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин "в курсе этих событий".

— Конечно, любые подобные турбуленции не способствуют стабилизации рынка энергоносителей, — отметил Песков.

По его словам, саудовская сторона не обращалась за помощью к России, он также выразил уверенность, что Эр-Рияд обладает "всеми необходимыми возможностями" для восстановления работы заводов.

Напомним, ночью 14 сентября неустановленные беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. В результате на НПЗ начались пожары. По данным СМИ, инциденты нарушили производство и экспорт нефти.

Ответственность за атаки взяли йеменские повстанцы-хуситы, а вот США обвинили в организации взрывов Иран.