В РПЦ возмущены откровенным танцем Ксении Собчак на свадьбе

После венчания известная телеведущая устроила на своей свадьбе эротический перформанс.

Врио главы пресс-службы патриарха Владимир Легойда назвал грехом откровенный танец Ксении Собчак на её свадьбе с театральным режиссёром Константином Богомоловым. Об этом он сообщил на своей странице в "Фейсбуке".

В РПЦ напомнили, что перед обрядом венчания пара прошла обряд покаяния в грехах и письменно засвидетельствовала своё согласие не совершать недостойных поступков в будущем. Перформанс Ксении Собчак на свадебной церемонии не сочетается с поведением человека, только что обвенчавшегося в церкви.

— Полагаю, священник думал и надеялся, что всё это делалось искренне. Увы, последовавшие сразу за этим действия дают серьёзный повод в этой искренности усомниться, — пишет Владимир Легойда. Особенно его возмущает то, что эротический танец был запланирован.

Напомним, 13 сентября состоялась свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова. Пара эпатировала публику. Молодожёны явились в загс на катафалке, украшенном надписью "Пока смерть не разлучит нас". После венчания Ксения Собчак вышла на сцену в чёрном корсете и с красной подвязкой и станцевала эротический танец под песню "Войди в меня, войди в мои сны".