Сноуден предупредил чиновников об опасностях WhatsApp и Telegram

Обе эти программы лучше, чем использование СМС, однако они "чрезвычайно опасны, если вы премьер-министр", заявил экс-сотрудник АНБ.

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден считает популярные мессенджеры ненадёжными и рекомендует чиновникам и госслужащим избегать их. Таким мнением он поделился в эфире радиостанции France Inter, отвечая на реплику ведущего о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон использует для связи с сотрудниками "Телеграм", а глава правительства Эдуар Филипп общается с министрами в "Вотсапе".

— Любой представитель власти, который пользуется "Вотсапом", совершает ошибку. "Фейсбук" является владельцем этого мессенджера, и слой за слоем они стирают разные уровни защиты, — заверил Сноуден.

"Телеграм", по его словам, не лучшая альтернатива, однако он всё равно безопаснее, чем, скажем, использование СМС или других незашифрованных сообщений. В то же время он посоветовал использовать приложения Signal и Wire, поскольку они "используют лучшее шифрование и не принадлежат "Фейсбуку".

К слову, не так давно был обнаружен вирус, способный читать чаты в "Телеграме". По словам экспертов Лаборатории Касперского, программа-шпион открывает доступ даже к секретным перепискам. А в "Вотсапе" между тем нашли "дыры", позволяющие хакерам менять сообщения. То есть злоумышленники могут легко манипулировать перепиской в личных и групповых чатах.

Но опасность грозит не только владельцам смартфонов. Ранее эксперты "Роскачества" и специалисты по кибербезопасности из Group-IB порекомендовали всем, кто пользуется ноутбуком, заклеивать камеру и микрофон на устройствах для того, чтобы хакеры не смогли за ними подглядывать и подслушивать.