Опубликовано видео первого приземления российского МС-21 за рубежом

The footage of the MC-21-300 landing in Istanbul (Turkey) to be represented during #TEKNOFEST2019 pic.twitter.com/7bFR71wWyD — UAC Russia (@UAC_Russia_eng) September 17, 2019

Новейший российский самолёт МС-21 накануне, 16 сентября, совершил первый международный полёт — из подмосковного Жуковского он прибыл в Стамбул, где примет участие в фестивале "Технофест". Видео приземления в аэропорту имени Ататюрка публикует Объединённая авиастроительная корпорация.

Командир воздушного судна Василий Севастьянов ранее рассказал, что перелёт прошёл хорошо, замечаний по самолёту нет. Второй пилот Олег Мотовин добавил, что к борту было повышенное внимание, а российские диспетчеры желали экипажу удачи.

Напомним, новейший российский самолёт МС-21 совершил свой первый полёт в 2017 году, а публично его продемонстрировали в конце августа на МАКС-2019.

Подробности о лайнере и его первом полёте читайте в материале Лайфа.