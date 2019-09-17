Опубликовано видео первого приземления российского МС-21 за рубежом

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Новейший российский самолёт МС-21 накануне, 16 сентября, совершил первый международный полёт — из подмосковного Жуковского он прибыл в Стамбул, где примет участие в фестивале "Технофест". Видео приземления в аэропорту имени Ататюрка публикует Объединённая авиастроительная корпорация.

Командир воздушного судна Василий Севастьянов ранее рассказал, что перелёт прошёл хорошо, замечаний по самолёту нет. Второй пилот Олег Мотовин добавил, что к борту было повышенное внимание, а российские диспетчеры желали экипажу удачи.

Напомним, новейший российский самолёт МС-21 совершил свой первый полёт в 2017 году, а публично его продемонстрировали в конце августа на МАКС-2019.

Подробности о лайнере и его первом полёте читайте в материале Лайфа.

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