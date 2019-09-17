Верховный суд официально признал снегопад поводом прогулять работу

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Россиянка доказала свою правоту в иске против работодателя. После сильного снегопада она не успела вернуться в Москву из деревни и была уволена. Как оказалось, незаконно.

Верховный суд встал на сторону сотрудницы столичного НИИ, которая из-за сильного снегопада не пришла на работу и была уволена. Об удивительном судебном прецеденте сообщает во вторник РИА "Новости".

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Прошлой зимой россиянка в выходные гостила у пожилых родителей в подмосковной деревне Фелисово. К началу рабочей недели она планировала на своей машине вернуться в столицу, однако в регионе неожиданно начался сильный снегопад. К слову, обычно дорогу в деревне расчищает трактор, но в тот день он не смог проехать из-за брошенной на дороге машины. В общем, выехать из Фелисова у женщины не получилось, попасть на работу вовремя она никак не успевала, о чём она, впрочем, предупредила своего руководителя. Каково же было удивление сотрудницы, когда через несколько дней её уволили за прогул. Чтобы установить истину, женщина решила судиться.

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Ранее Тимирязевский районный суд и Мосгорсуд встали на сторону работодателя и согласились с его решением, но истицу это не остановило, и она обратилась с кассационной жалобой в Верховный суд.

Таким образом, верховная инстанция отменила решение районного суда, признавшего увольнение законным, и направила вопрос на новое рассмотрение.

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Кстати, жители Подмосковья уже сегодня сообщили о первом снеге, но синоптики им не поверили. По их словам, температура ночью не опускалась ниже семи градусов и до конца сентября в столице снега не ожидается.

Зато специалисты отмечают резкие колебания атмосферного давления. Врачи дали несколько советов, как улучшить своё самочувствие в период "барической пилы". Метеозависимым людям рекомендуют оставаться дома, лежать и пить чай с мятой.

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