Татьяна Навка опровергла сообщение об отмене выступлений мужа Заворотнюк

Пётр Чернышёв будет участвовать в ледовом шоу "Руслан и Людмила", несмотря на тяжёлую болезнь супруги.

Фигуристка Татьяна Навка опровергла сообщение о том, что Пётр Чернышёв, супруг Анастасии Заворотнюк, не будет участвовать в ледовом шоу "Руслан и Людмила".

Навка опубликовала в своём Инстаграме видео со съёмок ролика, посвящённого шоу, и напомнила даты его проведения — с 31 октября по 4 ноября в СК "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. В хэштегах спортсменка указала имя Петра Чернышёва.

Одна из пользовательниц соцсети задала вопрос, будет ли муж Заворотнюк участвовать в шоу, другая ответила, что, конечно же, не будет. Этот комментарий возмутил Татьяну Навку.

— И Петр, конечно же, едет и выступает во всех наших осенних спектаклях. А вы являетесь организатором наших гастролей, что отвечаете на вопросы? — написала фигуристка в ответ.

Пользователи рассказали Татьяне, что сейчас якобы везде пишут, что Чернышёв отменит своё выступление. Навка попросила уточнить, кто именно.

Напомним, супруга фигуриста Анастасия Заворотнюк сейчас находится в больнице в крайне тяжёлом состоянии. Стало известно, что Анастасия в апреле 2019 года перенесла трепанацию черепа. Врачи поставили женщине такой же диагноз, как у Жанны Фриске, — злокачественная опухоль мозга. Отмечалось, что у неё диагностирована последняя стадия.