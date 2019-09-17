СМИ: Заворотнюк перенесла трепанацию черепа

По неподтверждённым данным, первую операцию актрисе сделали немецкие врачи несколько месяцев назад.

Журналисты узнали подробности болезни Анастасии Заворотнюк, которая ведёт ожесточенную борьбу с глиобластомой — одним из самых агрессивных видов опухолей мозга. По данным МК, неутешительный диагноз популярной актрисе якобы поставили немецкие врачи, причём дело было ещё весной.

Как утверждают в своём материале наши коллеги, в апреле 2019 года артистка была прооперирована в одной из клиник в Германии. Ей провели трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.

Затем началась борьба с послеоперационными осложнениями. Звезда сериалов жаловалась на сильные боли, вызванные в том числе повышением давления после инъекций гормонов. Они были необходимы, чтобы опухоль не росла. После перевода актрисы на более сильное обезболивающее ей стало ненадолго лучше.

Напомним, 13 сентября Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию одной из клиник Москвы в крайне тяжёлом состоянии. Через несколько дней актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а врачи прекратили интенсивное лечение и не решаются на операцию.

Официальный представитель артистки сообщил, что давать комментарии о состоянии здоровья Заворотнюк ему запретили. Осторожно высказываются и коллеги Анастасии, они просят "оставить семью в покое".