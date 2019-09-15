Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ

Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщает Mash. При этом, как и ранее, официальной информации о состоянии здоровья актрисы нет.

По данным телеграм-канала, артистка в коме, у неё отёк мозга и многочисленные осложнения на фоне болезни.

Напомним, ранее сообщалось, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи поставили актрисе диагноз: злокачественная опухоль мозга. На фоне тяжёлой болезни у неё диагностировали частичный паралич.

Накануне стало известно, что врачи прекратили интенсивное лечение и не решаются на операцию, потому что любое вмешательство может ухудшить состояние актрисы.