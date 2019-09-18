Стало известно, когда у Заворотнюк выявили рак

Во время поездки в Польшу артистку пришлось экстренно госпитализировать. Болезнь прогрессировала слишком быстро.

Друг Анастасии Заворотнюк рассказал, что 48-летней актрисе поставили диагноз "рак мозга" зимой. Несмотря на это, исполнительница главной роли в "Моей прекрасной няне" продолжала работать. Об этом сообщает КП.

— После родов у Насти появились сильные головные боли. Уже зимой врачи диагностировали у Насти рак мозга. Но она продолжала сниматься, не отказывалась от работы... Вот-вот должны выйти на экраны два её новых фильма. Весной в поездке по Польше Насте стало плохо, она практически потеряла сознание. Её экстренно госпитализировали в местную больницу, — рассказал собеседник издания.

По его словам, некоторое время актриса оставалась под наблюдением польских врачей, а потом вернулась в Москву. К сожалению, болезнь развивалась слишком быстро. Он также сообщил, что в июне супруг Заворотнюк, Пётр Чернышёв, отказался от участия в ледовых шоу Татьяны Навки по семейным обстоятельствам.

Между тем фигуристка сообщила в "Инстаграме", что Чернышёв будет выступать в ледовом шоу "Руслан и Людмила", которое пройдёт с 31 октября по 4 ноября в петербургском СК "Юбилейный".

Напомним, Анастасия Заворотнюк сейчас находится в больнице в крайне тяжёлом состоянии. Сообщалось, что актриса в апреле 2019 года перенесла трепанацию черепа. Врачи поставили ей такой же диагноз, как у Жанны Фриске, — злокачественная опухоль мозга. Отмечалось, что у неё диагностирована последняя стадия.