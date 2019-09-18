Трамп поручил значительно усилить санкции против Ирана

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Дональд Трамп. Фото © Flickr / Gage Skidmore

Глава Белого дома не стал раскрывать подробностей, какие новые ограничительные меры намерен принять Вашингтон в отношении Тегерана.

Соединённые Штаты готовятся значительно расширить санкции в отношении Ирана. Соответствующее решение американский президент Дональд Трамп дал министру финансов США. Об этом сообщил сам Трамп на своей официальной странице в "Твиттере".

Я поручил министру финансов значительно увеличить санкции против Ирана! — написал Дональд Трамп в своём твиттере.

Напомним, ночью 14 сентября неустановленные беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. В результате на НПЗ начались пожары. Инциденты нарушили производство и экспорт нефти. Ответственность за атаки взяли йеменские повстанцы-хуситы. Однако власти США обвинили в организации взрывов Иран.

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