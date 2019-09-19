В МИД Чехии отреагировали на перенос памятника Коневу

В министерстве напомнили об осквернении монументов чехословацким легионерам, погибшим на российской территории.

Нахождение нового, достойного места для памятника советскому маршалу Ивану Коневу будет соответствовать обязательствам Чехии, которые вытекают из Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Чехией от 1993 года, заявил глава МИДа Томаш Петршичек.

— Если мы найдём достойное место для памятника, то не нарушим своих обязательств, вытекающих из данного договора, — приводит РИА "Новости" слова Петршичека.

При этом министр отметил, что пока ничего не знает об ответных мерах, которыми пригрозили некоторые российские политики из-за решения местных властей перенести памятник Коневу.

— Это главным образом медиальная риторика, — сказал глава чешского МИДа.

Вместе с этим он подчеркнул, что в России неоднократно происходили вандальные нападения на монументы чехословацким легионерам, погибшим на российской территории в годы Гражданской войны.

— Однако мы решаем это дипломатическим путём, не через СМИ, — заключил Петршичек.

На минувшей неделе члены руководства района Прага-6, где находится памятник советскому маршалу Ивану Коневу, приняли решение перенести его в один из музеев города и открыть конкурс на создание нового монумента на этом месте. С критикой такого решения выступили Посольство РФ в Чехии, глава государства Милош Земан, а также коммунистическая партия страны.