Украинский посол призвал мировое сообщество к "развалу России"

Он рассчитывает, что эти планы получат поддержку глобальных партнёров, таких как США, Евросоюз и Китай.

Посол Украины в Сербии Александр Александрович потребовал, чтобы международное сообщество сделало распад России своей стратегической целью. Такой призыв содержится в его статье для портала "Цензор.нет".

— Наши действия должны стать наступательными и иметь за сознательную конечную цель распад Российской Федерации. Это единственное эффективное долгосрочное решение, от которого выиграет подавляющее большинство стран, — говорится в статье Александровича.

К слову, сама колонка носит название "Единственный способ справиться с Россией". В своём опусе украинский дипломат называет нашу страну "последней империей зла" и выражает надежду, что планы официального Киева получат поддержку глобальных партнёров, таких как США, Евросоюз и Китай.

Напомним, что на днях президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада не снимать с России санкции и продолжать политику ограничений в отношении Москвы. Вместе с тем он пообещал бороться за возвращение Крыма Украине и "не только словами".

А вот глава МИД Украины недавно выразил определенные опасения в связи с тем, что Западу всё сложнее придерживаться антироссийских санкций. Признаки ослабления позиций по отношению к России он заметил в возвращении нашей страны в ПАСЕ и призывах европейских лидеров вернуть формат G8.