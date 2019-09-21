Девочку-инвалида из Башкирии направят на операцию в Москву

Двухлетнюю девочку-инвалида из башкирского села планируют направить на операцию в Москву. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональный Минздрав.

— 23 сентября девочка будет доставлена в уфимскую больницу для проведения необходимых консультаций. Также решается вопрос о направлении в профильный федеральный центр для оказания ребёнку высокотехнологической медицинской помощи, — рассказали в министерстве.

В Минздраве отметили, что с момента рождения девочка проходит регулярные осмотры и обследования, в том числе специалистами Республиканской клинической детской больницы.

Напомним, ранее волонтёры сообщили, что двухлетнюю девочку-инвалида не взяли в садик из-за деформированного лица и сросшихся пальцев. Сотрудники детского учреждения якобы заявили, что она будет "пугать других детей". В свою очередь региональный детский омбудсмен Милана Скоробогатова рассказала, что ребёнка определят в детсад, если нет медицинских противопоказаний. В местной прокуратуре уже начали проверку по факту сообщения. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова выразила готовность помочь ребёнку.