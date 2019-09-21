Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров в эфире НТВ рассказал, что актриса перенесла вторую операцию. По его словам, после того как врачи посмотрели на результаты гистологии, появилась надежда, что "всё ещё может обойтись".

Он рассказал, что рядом с артисткой постоянно находятся её близкие — муж Пётр Чернышёв и директор Марина Потапова.

— Больница просто в оцеплении каких-то фанатов, людей с иконами, магов, экстрасенсов. Никто из палаты не выходит, — добавил Майоров.

Напомним, 13 сентября известная актриса Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. СМИ сообщили, что врачи поставили ей диагноз: глиобластома — злокачественная опухоль мозга. Позже стало известно, что состояние звезды заметно улучшилось. Однако семья Заворотнюк хранит молчание, поэтому официальной информации о состоянии актрисы нет.