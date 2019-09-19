Подруга Заворотнюк: Состояние Анастасии заметно улучшилось

Врачи обнадёжили родственников "прекрасной няни": шансы на её выздоровление, по их словам, немаленькие.

Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк резко улучшилось, однако родные не хотели разглашать эту информацию из-за страха перед сглазом. Нарушила молчание пиар-директор 48-летней звезды Марина Потапова. Она сообщила хорошие новости.

— Марина написала нам, что у актрисы появились шансы на выздоровление, причём шансы немаленькие. Добавила, что состояние Анастасии заметно улучшилось, она вышла из комы. Врачи обнадёжили, что, возможно, Настя выкарабкается, — рассказала одна из подруг актрисы МК.

По словам собеседницы издания, родственники не делают никаких официальных заявлений, поскольку боятся сглазить ситуацию.

Напомним, 13 сентября известная актриса Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи поставили ей диагноз "глиобластома" — злокачественная опухоль мозга. Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а врачи прекратили интенсивное лечение и не решаются на операцию. Официальный представитель артистки сообщил, что давать комментарии о состоянии здоровья Заворотнюк ему запретили.