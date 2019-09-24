В Уфе сотрудница банка удвоила "урожай" Хайруллиной, похитив более 43 млн

Речь идёт о филиале банка "Открытие" — том самом, где ранее было раскрыто хищение на шесть с половиной миллионов.

Сотрудники правоохранительных органов выявили факт хищения крупной денежной суммы из банка "Открытие" в Калининском районе Уфы. Об этом сообщают во вторник, 24 сентября, "Вести-Башкортостан" со ссылкой на собственные источники.

По их данным, деньги присваивала управляющая банком, которая числилась в учреждении на хорошем счету. Хищения производились прямо из кассы, причём на регулярной основе. Сумма украденных ею за два с половиной года средств превысила 43 миллиона рублей.

— В период с января 2017 по июль 2019 года совместно с другой сотрудницей банка неоднократно присваивала деньги из кассового узла. В целях сокрытия недостачи управляющая офисом и её предполагаемая сообщница оформляли закрытие вкладов клиентов банка. Таким образом были закрыты счета более 50 вкладчиков, — прокомментировали в пресс-службе МВД РФ по Башкирии.

В отношении подозреваемой возбудили дело о "Присвоении в особо крупном размере". Была ли она задержана, пока не известно. А вот её сообщница была взята под стражу ещё в июле. Ей вменяли хищение 6,5 млн рублей. В ходе расследования дела в отношении кассирши и были установлены преступная роль управляющей банка, а также истинные объёмы украденных средств.

Напомним, подобная история произошла в башкирском Салавате в конце мая. Сотрудница Россельхозбанка Луиза Хайруллина обокрала кредитное учреждение, присвоив более 20 миллионов рублей. Она была задержана 4 июля на съёмной квартире в Казани.