Вторая Хайруллина: в Уфе кассирша украла из банка 6,5 миллиона рублей

В пресс-службе кредитного учреждения заверили, что клиенты от действий недобросовестной работницы не пострадали.

В Уфе 39-летняя кассирша банка "Открытие" присвоила 6,5 миллиона рублей. Крупная сумма денег пропала из отделения в период с 22 по 23 июля, сообщает портал ProUfu.ru.

Как отмечается, женщину удалось оперативно задержать. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". Сотруднице банка грозит до десяти лет лишения свободы.

В пресс-службе "Открытия" заявили, что клиенты банка от действий недобросовестной работницы не пострадали.

Напомним, подобная история произошла в башкирском Салавате в конце мая. Сотрудница Россельхозбанка Луиза Хайруллина обокрала кредитное учреждение, присвоив себе более 20 миллионов рублей. Она была задержана 4 июля на съёмной квартире в Казани. В столице Татарстана она находилась вместе с родственниками. Муж кассирши сначала утверждал, что проиграл украденные денежные средства в азартные игры, однако потом отказался от своих слов и заявил, что оговорил себя под давлением адвокатов супруги.

В настоящее время Луиза Хайруллина находится под арестом в СИЗО, а её мужа суд Уфы отправил под домашний арест.