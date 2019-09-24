Стала известна личность управляющей банком, укравшей 43 млн рублей

39-летняя мошенница, удвоившая "урожай" широко известной Луизы Хайруллиной, выносила деньги из кассы более двух лет.

Башкирские журналисты узнали личность женщины-управляющего, которая более двух лет выносила деньги из филиала банка "Открытие" в Калининском районе Уфы. По данным издания "Медиакорсеть", речь идёт о 39-летней Лиане Латиповой, которая находилась под подозрением ещё с середины июля.

Чтобы скрыть кражу, Латипова и её предполагаемая сообщница — задержанная летом кассирша Лилия Азнабаева — закрыли около 50 вкладов клиентов. Выявить происшедшее помогла ревизия, проведённая в банке.

Ранее сообщалось, что в отношении Латиповой возбудили дело по статье "Присвоение в особо крупном размере". Была ли она задержана, пока не известно.

Напомним, что подобная история произошла в башкирском Салавате в конце мая. Сотрудница Россельхозбанка Луиза Хайруллина обокрала кредитное учреждение, присвоив более 20 миллионов рублей. Она была задержана спустя пару месяцев на съёмной квартире в Казани и сейчас находится в СИЗО.