В Госдепе не смогли назвать причину невыдачи виз российской делегации ООН

Сообщалось, что якобы делегаты от России не сдали вовремя необходимые документы, однако Мария Захарова опровергла это.

США чтут свои международные обязательства, однако назвать причину, по которой российскому сенатору Константину Косачёву и ещё девяти членам делегации Генеральной Ассамблеи ООН от РФ не дали визу для посещения Нью-Йорка, затрудняются даже в Госдепе.

Как рассказал журналистам РИА "Новости" представитель ведомства, США серьёзно относятся к своим обязательствам в рамках соглашения с ООН, но, тем не менее, все визовые вопросы рассматриваются в индивидуальном порядке, а вся информация об этом строго конфиденциальна и разглашению не подлежит.

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отметила, что это "возмутительный пример" неуважения, проявляемого США к членам ООН, и невыполнения взятых на себя обязательств. В Кремле призвали ответить на ситуацию жёстко.