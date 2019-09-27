Появилось видео из самолёта, где устроил дебош директор Аверина

В Сети появилась видеозапись из самолёта Барнаул — Москва, где российский актёр — звезда сериала "Глухарь" — Максим Аверин и его директор устроили дебош. Кадры происшествия публикует Пятый канал.

На видео директор артиста Николай Коренев в состоянии алкогольного опьянения нецензурно выражался в адрес лётного экипажа и не выполнял их требования успокоиться и сесть на своё место. В скором времени к нему подошёл Аверин, который в свою очередь также вступил в словесную перепалку и был нетрезв.

Напомним, что звезда телесериала "Глухарь" во время полёта из Барнаула в Москву оскорблял членов экипажа, а также нелестно высказывался об авиакомпании "Аэрофлот". За это заслуженного артиста России оштрафовали на 500 рублей. Позже в ответ на просьбу журналистов прокомментировать своё поведение на борту актёр оскорбил и их.

Своих же поклонников Аверин успокоил и заявил, что у него "всё хорошо".