Хазанов: Всё, что делал Захаров, было легендарно

Российский артист Геннадий Хазанов назвал ушедшего из жизни режиссёра Марка Захарова крупнейшим театральным деятелем XX века.

— Крупнейший театральный режиссёр XX столетия. Прекрасно, что он прожил свою жизнь на нашей отечественной театральной сцене. Прекрасно, что его талант коснулся экрана. Он оставил незабываемое наследие. Воспитал плеяду звёздных актёров. Продолжал работать до последнего момента. Может сложиться впечатление, что он вышел буквально на несколько минут, но, к сожалению, это не так, — сказал Хазанов в беседе с Лайфом.

Артист добавил, что есть люди, которым нравились работы Захарова, есть те — кому нет, но сложно отрицать, что всё, что делал режиссёр, было легендарно.

Напомним, что о смерти народного артиста СССР стало известно сегодня. Захаров ушёл из жизни в возрасте 85 лет из-за повторного воспаления лёгких. До этого такой же диагноз у него выявили в конце августа, после чего режиссёра госпитализировали. В начале сентября сообщалось, что худрук "Ленкома" выписан из больницы и "рвётся на работу".