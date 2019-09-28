Путин выразил соболезнования в связи со смертью Марка Захарова

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью режиссёра Марка Захарова.
— В ближайшее время президент направит телеграмму с соболезнованиями его родным и близким, — цитирует ТАСС пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Напомним, что о смерти народного артиста СССР стало известно сегодня. Захаров ушёл из жизни в возрасте 85 лет из-за повторного воспаления лёгких. До этого такой же диагноз у него выявили в конце августа, после чего режиссёра госпитализировали. В начале сентября сообщалось, что худрук "Ленкома" выписан из больницы и "рвётся на работу".
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