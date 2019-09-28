"Ленком" пообещал завершить работу над постановкой по пьесе Захарова

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер пообещал, что работа над постановкой спектакля по пьесе Марка Захарова будет завершена.
— Мы обязательно закончим эту постановку. Все актёры ко мне пришли сегодня, и, конечно, их всех волнует судьба спектакля, потому что это память о нашем друге, учителе Марке Анатольевиче Захарове, — отметил Варшавер в эфире телеканала "Россия 1".
При этом он оговорился, что премьеру могут перенести с 2 декабря на более поздний срок. Директор "Ленкома" подчеркнул, что коллеги покойного худрука театра постараются реализовать все его задумки.
Отмечается, что на написание пьесы "Капкан" Захарова вдохновило произведение Владимира Сорокина. В последние месяцы жизни режиссёр занимался проработкой сценария.
Напомним, Марк Захаров ушёл из жизни 28 сентября. Причиной его смерти стало повторное воспаление лёгких. Коллеги режиссёра выразили соболезнования и вспомнили его главные заслуги.
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