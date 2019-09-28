"Ленком" пообещал завершить работу над постановкой по пьесе Захарова

В последние месяцы жизни режиссёр занимался проработкой сценария для пьесы "Капкан", однако закончить его не успел.

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер пообещал, что работа над постановкой спектакля по пьесе Марка Захарова будет завершена.

— Мы обязательно закончим эту постановку. Все актёры ко мне пришли сегодня, и, конечно, их всех волнует судьба спектакля, потому что это память о нашем друге, учителе Марке Анатольевиче Захарове, — отметил Варшавер в эфире телеканала "Россия 1".

При этом он оговорился, что премьеру могут перенести с 2 декабря на более поздний срок. Директор "Ленкома" подчеркнул, что коллеги покойного худрука театра постараются реализовать все его задумки.

Отмечается, что на написание пьесы "Капкан" Захарова вдохновило произведение Владимира Сорокина. В последние месяцы жизни режиссёр занимался проработкой сценария.

Напомним, Марк Захаров ушёл из жизни 28 сентября. Причиной его смерти стало повторное воспаление лёгких. Коллеги режиссёра выразили соболезнования и вспомнили его главные заслуги.