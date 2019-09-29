В Казани наградили победителей школьного хакатона в рамках "Цифрового прорыва"

Задания для участников конкурса были максимально приближены к реальным условиям рынка. Призовой фонд хакатона составил 550 тысяч рублей.

В Казани наградили победителей школьного хакатона, прошедшего в рамках финала Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" (входит в платформу "Россия — страна возможностей"). В нём приняли участие 500 учащихся 8–11-х классов из разных школ Татарстана. 14 команд стали победителями конкурса.

Юные программисты соревновались в двух возрастных категориях — "Юниоры" (8–9-й класс) и "Профиль" (10–11-й класс). В каждой из них определили по два призовых места по направлениям "Админтрек", "Бизнестрек", "Роботрек" и "Кодтрек". Также в каждой категории выделили три лучшие команды, набравшие большинство очков в общем зачёте.

Заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Владислав Даванков выразил уверенность, что ребята-конкурсанты в будущем возглавят крупнейшие технологические компании в России.

— Я очень горжусь, что у нас в России такая талантливая, яркая и активная молодёжь. Пройдут годы, и вы будете вспоминать не только день, когда принимали участие в крупнейшем хакатоне России, но и опыт, который приобрели в Казани, — это и работа в команде, и решение сложных задач в ограниченные сроки, — отметил Даванков.

Руководитель конкурса Олег Мансуров подчеркнул, что в будущем каждый школьник, увлечённый IT, должен получить возможность познакомиться с профессией через "Цифровой прорыв".

— Для нас это пилотный проект, который стал очень успешным опытом. Из 500 участников около десяти ранее участвовали в хакатонах. В будущем мы хотим, чтобы каждый школьник, увлечённый IT, смог с помощью "Цифрового прорыва" стать хакатонщиком и открыть для себя двери перспективной профессии — IT-специалиста, — сказал Мансуров.

Задания, предложенные участникам конкурса, были максимально приближены к реальным условиям рынка. Призовой фонд школьного хакатона составил 550 тысяч рублей.

Конкурс "Цифровой прорыв" стартовал 27 сентября в Казани. Самые успешные проекты планируется внедрить в регионах. Более 20 крупнейших компаний и ведомств стали партнёрами "Цифрового прорыва".