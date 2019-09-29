Билан извинился за "пьяный концерт", и Самара его простила

Во время концерта зрители скандировали имя исполнителя и кричали, что Самара его простила.

Российский певец Дима Билан на концерте "Самара, прости меня!" извинился перед зрителями и поклонниками за прошлое скандальное выступление. По словам певца, случившееся стало для него "колоссальным уроком". Об этом сообщает ТАСС.

— Спасибо огромное, что вы позволили всё-таки оказаться на этой площадке. Я с большим почтением, с большим извинением к вам за тот дурацкий случай, который меня гложет и по сей день, — сказал певец.

Билан также добавил, что неудачный концерт, который прошёл в Самаре 9 сентября, стал для него "колоссальным уроком" и стал "единственным, но всё-таки ярчайшим разом, когда жизнь тебя чему-то учит."

Несмотря на то что температура воздуха в Самаре вечером в воскресенье, 29 сентября, не превышала пяти градусов тепла, бесплатный концерт Димы Билана собрал более тысячи человек, среди которых были люди с ограниченными возможностями. Многие из них скандировали имя российского исполнителя, часть пришла с плакатами, на которых было написано "Дима! Самара простила тебя!".

Напомним, скандал разгорелся после выступления Билана на Дне города в Самаре 8 сентября. Артисту удалось удивить зрителей, но отнюдь не вокалом, а странным поведением, наркологи даже признали в Билане своего потенциального пациента. К слову, самарцы так обиделись, что даже запустили электронную петицию с требованием к местным властям извиниться за приглашение на праздник певца.

Точку в обсуждении достойно поставил сам Билан: он объяснил, что перед шоу немного выпил, признал ошибку и организовал для горожан бесплатный концерт, подарил сертификат на установку инклюзивной детской площадки, а также аппараты для лечения детей — в Самарскую областную детскую клиническую больницу им. Ивановой.