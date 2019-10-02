Песков назвал позитивным фактом согласование "формулы Штайнмайера"

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Дмитрий Песков. Фото © Пресс-служба президента РФ

По его словам, теперь стороны начнут работу над перспективами проведения саммита "нормандской четвёрки".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивным фактом подписание Украиной "формулы Штайнмайера" и выразил надежду на дальнейшее исполнение минских договорённостей.

Подписание состоялось только вчера, и сейчас все заинтересованные стороны будут работать над перспективами проведения такого (нормандского. — Прим. ред.) саммита. Надеемся, что в ближайшее время ясность наступит, — сказал он журналистам.

Ранее Лайф сообщал, что делегация Украины подписала "формулу Штайнмайера" по Донбассу. Президент Владимир Зеленский поспешил заявить, что этот шаг не приведёт к "капитуляции" Украины. Его предшественник Пётр Порошенко записал видеообращение, в котором выразил опасения, что документ стал началом конца антироссийских санкций.

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