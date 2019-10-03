Суд арестовал сына вице-президента МТС на десять суток

Сыну вице-президента МТС по взаимодействию с органами государственной власти Руслана Ибрагимова Алана вынесли наказание в виде десяти суток административного ареста. Такое решение принял Головинский суд Москвы.
В суде Алан пытался "скосить" себе срок, заявив, что у него гастрит и больное сердце. Даже признал вину со словами, что просто "испугался", поэтому и не повиновался требованиям сотрудников ГИБДД.
Добавим, сыну топ-менеджера вменяли неповиновение распоряжению сотрудника полиции, проезд на красный свет и езду с заведомо ложными номерами.
Ранее Лайф сообщал, что мажора на BMW задержали в Москве после трёхчасовой погони. И лишь позже стало известно, что нарушителем оказался сын топ-менеджера МТС. Иномарку, где Ибрагимов-младший "забаррикадировался" со своим знакомым, пришлось взламывать кувалдой. Лайф публиковал видео "штурма" вишнёвой иномарки Ибрагимова.
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