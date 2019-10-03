Жертва "подмосковного Отелло" вновь собирается замуж

Девушка не называет имени нового возлюбленного, но она уже познакомила его с мамой и планирует свадьбу.

Маргарита Грачёва, искалеченная мужем-садистом, вновь обрела личное счастье и собирается замуж. Об этом она рассказала в интервью "Комсомольской правде", посвящённом выходу её книги "Счастлива без рук".

В последних главах автобиографии появляется некий "мистер Икс", который уже сделал девушке предложение.

— Это реальный человек из моей жизни, не какой-то выдуманный персонаж. Пока я не хочу это афишировать. С мамой я этого человека уже познакомила... Будет свадьба. Но не в этом году, — рассказала Маргарита.

Напомним, Риту Грачёву искалечил её собственный муж. Он увёз девушку в лес и изрубил ей руки топором, требуя признаться в измене. После этого "подмосковный Отелло" отвёз её в больницу и сдался полиции. Хирурги сумели восстановить одну руку, а вместо второй поставили бионический протез. Суд приговорил супруга-садиста к 14 годам строгого режима.

Маргарита написала книгу о своей жизни, которая называется "Счастлива без рук", её выпустил издательский дом "Комсомольская правда". Девушка хочет, чтобы произведение стало толчком для женщин, которые подверглись домашнему насилию.