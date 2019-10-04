Стерлигов о Грете Тунберг: Бесноватый ребёнок, которого используют взрослые дяди

Предприниматель считает, что школьницей прикрываются виновники экологических проблем.

Предприниматель Герман Стерлигов заявил, что шведскую школьницу Грету Тунберг, которая прославилась своим выступлением в ООН, используют для своего прикрытия виновники проблем с экологией. Об этом сообщает НСН.

— Это несчастный бесноватый ребёнок, которого используют взрослые дяди по своему усмотрению. Взрослые дяди, которые уничтожают природу всего мира, будут прикрываться всякими экологическими тезисами, что они и делают, теперь и из уст этой девочки. Они подменяют тезис: говорят всё правильно, смотрите, природа гибнет, всё замусорено, лишаем будущего всех и вся. Но выводы из этого делаются такие, что всё это будет продолжаться, — сказал Стерлигов.

Он добавил, что конструктивного решения проблемы не существует в принципе. По его словам, единственный метод — отключить электричество и запретить добычу полезных ископаемых.

— А эти Греты, которые появляются, делают всё для того, чтобы увести от этого или дискредитировать эту идею. И поэтому ей аплодирует ООН, её показывают по всем телеканалам во всём мире, — добавил предприниматель.

Напомним, 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг на Генассамблее ООН раскритиковала мировых лидеров за нерешение экологических проблем. Её выступление поддержало больше полумиллиона человек.

Президент России Владимир Путин признался, что не оценил речь школьницы, так как подростки очень впечатлительны и легко попадают под чужое влияние. После этих слов главы РФ Тунберг изменила описание своего профиля в "Твиттере" — "Добрая, но плохо информированная девочка".