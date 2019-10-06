Неадекватный мужчина распугал зрителей фильма "Джокер", аплодируя убийствам

Данный инцидент стал далеко не первым, когда люди покинули кинозал, не досмотрев этот новый фильм.

Полиция Нью-Йорка задержала молодого человека, который слишком бурно выражал радость от показа убийств и других кровавых сцен в новом кинофильме "Джокер". Также молодой человек плевался в прочих зрителей, из-за чего около трети людей в зале просто предпочли сбежать с показа, сообщает Daily Mail.

— Примерно в середине фильма, когда Джокер начал убивать людей и рассказывать, что общество является злом, парень начал кричать очень громко и непрерывно хохотать в течение целой минуты. Люди сказали ему, чтобы он заткнулся, но он продолжал хлопать и кричать, как сумасшедший, — написал один из зрителей, Натаниэль Худ, в "Твиттере".

Также Худ разместил фото нарушителя спокойствия. А позднее ещё одно — со зрителем, который отважился успокоить хулигана до приезда полиции.

This is the guy who calmly confronted the guy and deescalated the situation until security came. Coming out everybody was shaking his hand and calling him a hero. I asked for his name and he said “V for Vegas.” Not all heroes wear capes, folks. pic.twitter.com/zSWPg2TH0k — Nathanael Hood (@NateHood257) October 4, 2019

— Это парень, который спокойно противостоял хулигану и взял ситуацию под контроль, пока не пришла охрана. После все пожимали ему руку и называли героем. Я спросил его имя, на что он сказал: "V for Vegas" ("V — значит Вегас"). Не все герои носят маски, ребята, — добавил в следующей записи Худ.

По словам других очевидцев, задержанный нарушитель был сильно пьян, поскольку выпил бутылку текилы перед сеансом.

Как сообщал Лайф, ранее первые зрители фильма "Джокер" пожаловались на большое количество сцен с насилием и потребовали запретить показ кинокартины.

Напомним, скандальный фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли вышел в прокат 3 октября. В США кинотеатры на премьере охраняла полиция. Такие меры были приняты из-за трагедии в 2012 году на показе "Бэтмена", когда местный житель открыл огонь в кинотеатре.