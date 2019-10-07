Уволенную из-за фото 18+ учительницу поддержали уральские писатели

Эротические снимки 20-летней давности, из-за которых Катя Ганеши лишилась работы, были частью проекта в поддержку выдающихся, но крайне спорных произведений в области искусства, литературы и философии, пояснили заступники.

Челябинское отделение Союза писателей России выступило в поддержку тренера по кикбоксингу из Магнитогорска Екатерины Конопенко, которую уволили из-за старых откровенных фотографий. 41-летняя Катя Ганеши рассказала Лайфу, что это стало для неё приятной неожиданностью.

— Неожиданно меня, как поэтессу и культурного деятеля, поддержал Союз российских писателей, — отметила она и пояснила, что представители союза направили ей открытое письмо в соцсетях.

Писатели в письме указывают, что Катя Ганеши больше известна в российских творческих кругах как поэтесса, фотомодель и концептуальный перформер. Женщина лишилась работы из-за снимков, сделанных в рамках проекта "Эксперимент", направленного на поддержку выдающихся, но крайне спорных произведений в области искусства, литературы и философии.

— Эротические и другие фотографии, которые стали причиной её увольнения, являются неотъемлемой частью известного культурного городского проекта "Эксперимент" 2000 года. Это полностью открытая и законная история культурной жизни Магнитогорска 2000-х... Данный нонконформистский проект занимал определённый промежуток времени, и Катя Ганеши выступала в нём не только как фотомодель, но и как поэт, писатель, концептуальный артист и перформер, — говорится в письме.

Напомним, руководство детского юношеского центра "Максимум" уволило Конопенко после того, как внезапно обнаружилась серия старых откровенных снимков с её участием. Екатерина сама рассказала Лайфу о ситуации. Позже она обратилась к учителям с призывом: "Педагоги, долой даже купальники!"