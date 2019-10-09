Трамп о военной операции Турции в Сирии: Плохая идея

США не одобрили начавшуюся военную операцию Турции в Сирии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Дональда Трампа.
— Сегодня утром Турция, являющаяся членом НАТО, вторглась в Сирию. США не одобряют эту атаку и дали понять Турции, что эта операция — плохая идея, — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня Турция объявила о начале военной операции "Источник мира" в Сирии. Страна уже нанесла удары по двум местным городам — Телль-Абьяду и Рас-эль-Айну.
Перед началом операции в Сирии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил с коллегой из России Владимиром Путиным, который призывал взвесить ситуацию и подумать и возможных последствиях.
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