Трамп о военной операции Турции в Сирии: Плохая идея

Вашингтон не одобрил начавшуюся сегодня операцию, которая получила название "Источник мира".

США не одобрили начавшуюся военную операцию Турции в Сирии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Дональда Трампа.

— Сегодня утром Турция, являющаяся членом НАТО, вторглась в Сирию. США не одобряют эту атаку и дали понять Турции, что эта операция — плохая идея, — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Турция объявила о начале военной операции "Источник мира" в Сирии. Страна уже нанесла удары по двум местным городам — Телль-Абьяду и Рас-эль-Айну.

Перед началом операции в Сирии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил с коллегой из России Владимиром Путиным, который призывал взвесить ситуацию и подумать и возможных последствиях.