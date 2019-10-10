Советник Эрдогана сообщила, что США и Турция достигли понимания по Сирии

Она подчеркнула, что президенты пришли к консенсусу относительно операции "Источник мира".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган разъяснил лидеру США Дональду Трампу все подробности по операции "Источник мира", об этом заявила в эфире телеканала CNN старший советник турецкого руководителя Гюльнур Айбет.

— Президенты Трамп и Эрдоган достигли полного понимания относительно того, в чём именно состоит суть этой операции, — отметила она, добавив, что главы государств встретятся в Вашингтоне 13 ноября для обсуждения деталей.

Как отмечает Айбет, Трамп и Эрдоган обсудят, в частности, вопросы содержания под стражей боевиков террористической организации ИГИЛ*, а также "обязательства мирового сообщества" по этому вопросу. Айбет заострила внимание на том, что и Анкара, и Вашингтон согласны с тем, что "иностранных боевиков из Европы должны вернуть в страны, откуда они прибыли".

Также советник подчеркнула, что лидеры пришли к консенсусу относительно операции в Сирии. Для неё неясно, что имел в виду Трамп в своих сообщениях в " Твиттере ".

Ранее американский президент заявлял, что готов ввести санкции в ответ на "необоснованные и ненужные боевые действия" и готов оказать поддержку курдам.

Напомним, сегодня Турция объявила о начале военной операции "Источник мира" в Сирии. Страна уже нанесла удары по двум местным городам — Телль-Абьяд и Рас-эль-Айн и пересекла границу к северу от Евфрата.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.