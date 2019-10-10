Самолёт с освобождённой россиянкой Юлией Юзик приземлился в Москве

Самолёт "Аэрофлота", на котором возвращалась на родину задержанная в Тегеране россиянка Юлия Юзик, приземлился в Москве, согласно информации сайта аэропорта.
По данным онлайн-табло, рейс SU 513 приземлился в 5.47 мск в Шереметьево.
Ранее стало известно, что в среду 9 октября власти Ирана освободили журналистку из-под стражи.
Напомним, 2 октября Юзик задержали в Тегеране. Изначально сообщалось, что местные власти подозревают журналистку в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Кремль назвал неприемлемым задержание российской гражданки в Иране.
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