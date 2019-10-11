Подозреваемый в убийстве 9-летней Лизы ранее уже был судим: педофилия, кражи

Знакомый Михаила рассказал, что тот отбывал наказание за преступление сексуального характера в отношении ребёнка.

Подозреваемый в убийстве девятилетней саратовской школьницы Лизы К. ранее уже был неоднократно судим. Об этом сообщает "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Так, в 2001 году тогда ещё юному Михаилу выписали административный штраф за мелкое хулиганство. Спустя три года он проник в чужой дом и украл 36 тысяч рублей.

Знакомый подозреваемого рассказал, что с виду тот был нормальным человеком: не пил, не курил, не употреблял наркотики. Но при этом приятель Михаила сообщил, что он уже был судим за педофилию. Также, по его словам, у предполагаемого убийцы есть дочь.

Ночью местные жители попытались устроить самосуд над задержанным. Как сообщила Лайфу начальник Управления правительства области по взаимодействию со СМИ Нина Попова, сейчас в городе спокойная обстановка.

— Сейчас на улицах спокойно, безусловно, такая тема не оставляет равнодушных людей, все переживают, сочувствуют родителям. То, что произошло ночью, — это тоже можно понять, было задействовано огромное количество волонтёров, сильные эмоции. Ещё раз хочу повторить, обстановка в городе нормальная! — сказала Попова.

Напомним, ранее стало известно, что тело девятилетней школьницы было найдено в районе гаражей в Саратове. По подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 1984 года рождения. Как сообщают СМИ, он уже сознался в убийстве девочки.