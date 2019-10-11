Лайф публикует видео с места убийства 9-летней Лизы, куда несут цветы и игрушки

Тело девочки нашли в ста метрах от собственного дома, в гаражном кооперативе, там люди устроили импровизированный мемориал.

Тропинка у неухоженного гаража утопает в цветах и игрушках. С прошлой ночи жители Саратова приходят сюда почтить память Лизы Киселёвой, которая была жестоко убита прямо на этом месте. Девочка часто проходила этот путь по дороге в школу. Здесь, в ста метрах от собственного дома, школьницу и настиг убийца, ранее судимый Михаил Туватин.

Второй импровизированный мемориал организовали в Лизиной школе. У входа в учебное заведение зажигают свечи, оставляют цветы и мягкие игрушки.

Напомним, девятилетняя школьница пропала в Саратове 9 октября — девочка рано утром ушла из дома в школу, где так и не появилась. Её почти двое суток искали более тысячи неравнодушных горожан, волонтёры, полиция, спасатели. Тело ребёнка нашли вечером 10 октября в районе гаражей.