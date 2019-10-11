Убийца 9-летней Лизы заявил, что раскаивается – видео допроса

Известно, что Михаил уже четыре раза сидел: на его счету развратные действия в отношении ребенка, изнасилование и кражи.

СКР опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве девятилетней Лизы из Самары. Мужчина признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном.

Он также рассказал, что девочку ранее не видел, а имя её узнал из развешанных по городу ориентировок.

Напомним, девятилетняя школьница пропала в Саратове 9 октября — девочка рано утром ушла из дома в школу, где так и не появилась. Её почти двое суток искали более тысячи неравнодушных горожан, волонтёры, полиция, спасатели. Тело ребёнка нашли вечером 10 октября в районе гаражей. По подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 1984 года рождения. Ранее он уже был судим за изнасилование, педофилию и кражи.