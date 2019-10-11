Появилось видео досмотра пассажира с травматом в Шереметьево

Примечательно, что сразу два пункта безопасности пропустили мужчину с оружием в самолёт: первый — при входе в здание терминала, второй — в "чистой зоне" перед вылетом.

В Сети появилось видео с камер наблюдения Шереметьево, где накануне во время досмотра пропустили пассажира с травматическим пистолетом.

На кадрах видно, как мужчина входит в так называемую чистую зону, где производится контрольный досмотр перед вылетом. После прохода через рамки пассажира просят открыть сумку и показать содержимое более подробно.

Правда, сотрудника безопасности аэропорта Шереметьево заинтересовал не травмат, а баллон пены для бритья. В итоге мужчину пропускают на посадку.

Напомним, накануне самолёт "Аэрофлота", вылетевший из московского Шереметьево в Бургас, был вынужден экстренно приземлиться в Ростове-на-Дону из-за пассажира с травматическим пистолетом на борту. Очевидцы подтверждают, что при досмотре мужчину заставили выложить пену для бритья, а вот оружие сотрудники безопасности не заметили. Аэропорт начал собственную проверку инцидента.