В Саратовской области после гибели 9-летней Лизы проверят подходы к школам

Девочка отправилась утром на учёбу, но так и не дошла туда. Спустя сутки её тело нашли в одном из гаражей.

В Саратовской области после гибели девятилетней Лизы проверят безопасность дорог, ведущих к школам и детским садам. Соответствующее распоряжение дал глава региона Валерий Радаев.

— Губернатор поручил создать в каждом муниципалитете комиссию по проверке территорий школ, детских садов и подходов к ним по вопросам безопасности, — сообщили в пресс-службе главы региона.

Комиссии, в которые войдут ответственные лица, представители правоохранительных структур и общественных советов образовательных учреждений, должны будут выполнить распоряжение в течение недели. Итоги будут представлены на координационном совещании по обеспечению правопорядка в регионе.

Ранее сообщалось, что пропавшую девятилетнюю девочку нашли мёртвой в одном из гаражей Саратова. 9 октября она рано утром ушла из дома в школу, где так и не появилась. Девочку искали более тысячи горожан. По подозрению в убийстве задержан местный житель. Мужчина уже дал признательные показания и заявил, что раскаивается. Известно, что ранее он был судим за изнасилование, педофилию и кражи.