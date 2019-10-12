Убийца 9-летней девочки из Саратова взят под стражу

Суд постановил отправить под стражу убийцу 9-летней девочки из Саратова — ранее судимого Михаила Туватина. Об этом сообщили в СК РФ.

— Сегодня по ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, девочка по имени Лиза пропала 9 октября. Она утром вышли из дому в школу, и больше её никто не видел. Искали её около тысячи человек. Нашли убитой. Подозрения пали на 35-летнего местного жителя, который ранее был уже судим. Он во всём признался. Уголовное дело возбуждено по статье "убийство малолетнего".

Над убийцей жители города пытались устроить самосуд. Полиции пришлось вывезти его в Энгельс, а также поместить в одиночную камеру, чтобы исключить насилие со стороны других заключённых.