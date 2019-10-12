Убийцу 9-летней девочки тайно вывезли из Саратова

Отмечается, что мужчину поместили в одиночной камере, чтобы на него не напали другие заключённые.

Убийцу 9-летней Лизы Киселёвой тайно вывезли из Саратова в изолятор города Энгельса. Об этом пишет Mash.

Его перевезли, чтобы жители Саратова не напали на него во время следственных и судебных мероприятий. Отмечается, что полицейские поместили убийцу в отдельной камере, чтобы его не тронули другие заключённые.

Напомним, девятилетняя школьница пропала в Саратове девятого октября: девочка рано утром ушла из дома в школу, где так и не появилась. Её почти двое суток искали более тысячи неравнодушных горожан, волонтёры, полиция, спасатели. Тело ребёнка нашли вечером 10 октября в районе гаражей. По подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 1984 года рождения. Ранее он уже был судим за изнасилование, педофилию и кражи.