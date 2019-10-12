Родные убитой в Саратове девочки — о наказании для преступника: Расстрелять

Тем не менее есть и другие точки зрения: ранее тётя Лизы заявила, что убийца должен быть приговорён к пожизненному заключению.

Некоторые родственники убитой в Саратове девятилетней девочки Лизы считают, что виновного в совершении преступления следует казнить.

— У нас большое горе. Расстрелять на месте, — ответили родные на вопрос корреспондента Лайфа о наказании для убийцы.

Ранее тётя убитой Лизы выступила против смертной казни. По её словам, убийцу следует приговорить к пожизненному заключению.

Как рассказал друг семьи девочки, Лиза была послушной и воспитанной.

— Родители забили тревогу, когда она в 12 часов не вернулась из школы домой. Позвонили учительнице — она и сказала, что девочка сегодня в школу вообще не приходила, — рассказал собеседник Лайфа.

Также он выразил мнение, почему тело девочки не удалось найти сразу. По его словам, сначала полицейские возбудили дело по статье, по которой нельзя вскрывать гаражи, а потом её уже переквалифицировали на "Убийство", вскрыли гараж и нашли тело.

Напомним, Лиза пропала 9 октября. Она утром вышла из дома в школу, и больше её никто не видел. Искали её около тысячи человек. Нашли убитой. Подозрения пали на 35-летнего местного жителя, который ранее был судим за изнасилование, педофилию и кражи. Он во всём признался.

Полиции пришлось вывезти его в Энгельс, а также поместить в одиночную камеру, чтобы исключить насилие в его адрес. Сегодня суд заключил Туватина под стражу.