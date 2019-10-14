По делу о массовой драке на рынке в Новосибирске арестовали бизнесмена

Мужчина утверждает, что не причастен к преступлению, а все обвинения — это наговоры и неправда.

Основным фигурантом дела о вымогательстве денег у торговцев овощами и фруктами на одном из рынков в Новосибирске, где в результате этого произошла массовая драка и был убит один человек, стал бизнесмен Абдирашид Ахмедов. Суд вынес постановление об аресте мужчины.

— Ахмедову А.Р. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 26 суток, то есть до 7 декабря 2019 года, — рассказал РИА "Новости" представитель Центрального районного суда Новосибирска.

По предварительным данным, арестованный также занимается торговлей фруктами и овощами. На его имя зарегистрирована компания "Тамерлан", занимающаяся оптовыми поставками фруктов и овощей, в том числе в государственные и муниципальные учреждения.

Отметим, в ходе следственных действий мужчина не признал вину.

Напомним, массовая драка на крупнейшем рынке города произошла 7 октября. В результате конфликта один человек погиб, ещё пятеро были ранены. Ранее Лайф опубликовал видео столкновения. Тогда в качестве версии называлась неоплата аренды как возможная причина разборок.