В 30 региональных штабах ФБК проходят обыски

Суд арестовал счета организации, на которые поступали денежные средства из-за рубежа.

В 30 региональных штабах Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного блогером Алексеем Навальным, проходят обыски по делу об отмывании денег. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

— Изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования, — рассказали в пресс-службе.

Также обыски проходят у ряда сотрудников региональных подразделений ФБК. Некоторые из них вызваны к следователям для допроса по уголовному делу.

Также сообщается, что суд арестовал счета ФБК, открытые в кредитных организациях. Установлено, что на них поступали средства из иностранных государств.

Напомним, ранее Минюст России объявил о включении Фонда борьбы с коррупцией в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. Ведомство выявило финансирование ФБК из-за рубежа. После этого Навальный и его ближайший сторонник Георгий Албуров улетели в США.