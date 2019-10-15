В 30 региональных штабах ФБК проходят обыски

В 30 региональных штабах Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного блогером Алексеем Навальным, проходят обыски по делу об отмывании денег. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
— Изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования, — рассказали в пресс-службе.
Также обыски проходят у ряда сотрудников региональных подразделений ФБК. Некоторые из них вызваны к следователям для допроса по уголовному делу.
Также сообщается, что суд арестовал счета ФБК, открытые в кредитных организациях. Установлено, что на них поступали средства из иностранных государств.
Напомним, ранее Минюст России объявил о включении Фонда борьбы с коррупцией в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. Ведомство выявило финансирование ФБК из-за рубежа. После этого Навальный и его ближайший сторонник Георгий Албуров улетели в США.
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